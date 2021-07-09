Донецька область: справу щодо двох ймовірних учасниць «референдуму» 2014 року передали до суду

Досудове розслідування щодо двох жінок, яких підозрюють у причетності до проведення так званого референдуму на Донбасі, завершили, справу передали до суду. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура 9 липня.

«Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох жінок за посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 110 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

Ця кваліфікація передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна в разі визнання підозрюваного винним.

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За версією слідства, в травні 2014 року підозрювані входили до «дільничної виборчої комісії», яка організовувала та провела незаконний референдум у Краматорську та селищі Райське Донецької області.

За даними Держприкордонслужби, з початку 2021 року за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України засудили вісьмох людей, причетних до організації так званого референдуму на Донбасі 2014 року.

11 травня 2014 року на Донбасі відбувся так званий «референдум» після якого бойовики на сході України оголосили про створення так званих «ДНР» і «ЛНР», угруповань, що діють на окупованій частині за підтримки Росії.