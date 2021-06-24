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У підозрюваного під час обшуку виявили бюлетені з псевдореферендуму на Донбасі – ДПСУ

За даними ДПСУ, з початку 2021 року за організацію так званого референдуму на Донбасі 2014 року України засудили вісьмох людей, п’ятьом повідомили про підозру

Прикордонники Луганського закону вилучили докази організації так званого «референдуму» на Донбасі в 2014 році під час обшуку. Про це Державна прикордонна служба повідомила 24 червня.

За повідомленням, прикордонними спільно зі слідчими управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провели обшук у житлі фігуранта справи.

«Як з’ясувалося згодом, не дарма, адже таємний прихильник «руського міра» навіть через сім років після проведення нелегітимного референдуму не спромігся знищити докази злочинної участі у 2014 році. Правоохоронці виявили у громадянина України бюлетені, які використовували під час голосування у псевдо-референдумі у 2014 році», – прокоментували у ДПСУ.

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Чоловіку повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену «представником влади, повторно, за попередньою змовою осіб або в поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі». Згідно з Кримінальним кодексом, ця кваліфікація передбачає від п’яти до 10 років ув’язнення з можливістю конфіскацією майна.

За даними Держприкордонслужби, з початку 2021 року за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України засудили вісьмох людей, причетних до організації так званого референдуму на Донбасі 2014 року. Ще п’ятьом повідомили про підозру.

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