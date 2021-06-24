У підозрюваного під час обшуку виявили бюлетені з псевдореферендуму на Донбасі – ДПСУ

Прикордонники Луганського закону вилучили докази організації так званого «референдуму» на Донбасі в 2014 році під час обшуку. Про це Державна прикордонна служба повідомила 24 червня.

За повідомленням, прикордонними спільно зі слідчими управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провели обшук у житлі фігуранта справи.

«Як з’ясувалося згодом, не дарма, адже таємний прихильник «руського міра» навіть через сім років після проведення нелегітимного референдуму не спромігся знищити докази злочинної участі у 2014 році. Правоохоронці виявили у громадянина України бюлетені, які використовували під час голосування у псевдо-референдумі у 2014 році», – прокоментували у ДПСУ.

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Чоловіку повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену «представником влади, повторно, за попередньою змовою осіб або в поєднанні з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі». Згідно з Кримінальним кодексом, ця кваліфікація передбачає від п’яти до 10 років ув’язнення з можливістю конфіскацією майна.

За даними Держприкордонслужби, з початку 2021 року за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України засудили вісьмох людей, причетних до організації так званого референдуму на Донбасі 2014 року. Ще п’ятьом повідомили про підозру.