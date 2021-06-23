Прокурори повідомили про підозру в справі щодо участі у псевдореферендумі на Донбасі

В Офісі генерального прокурора України повідомили про оголошення підозри жителю Тернопільської області у справі про участь у псевдореферендумі на Донбасі в 2014 році.

«За процесуального керівництва обласної прокуратури жителю Тернопільщини повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 КК України). За даними слідства, у травні 2014 року підозрюваний взяв участь у так званому референдумі на підтримку самостійності «ДНР». Перебуваючи у приміщенні місцевої районної державної адміністрації, де було організовано роботу дільничної виборчої комісії, він особисто заповнював звітну документацію, допомагав організаторам у проведенні голосування та охороняв будівлі, де відбувалися заходи», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування триває.

Читайте також: На Донбасі 7 років тому відбувся так званий «референдум». Що змінилося там за цей час?

11 травня 2014 року на Донбасі відбувся так званий «референдум» після якого бойовики на сході України оголосили про створення так званих «ДНР» і «ЛНР», угруповань, що діють на окупованій частині за підтримки Росії.