217 мігрантів намагалися нелегально потрапити до Польщі, 29 – до Литви – прикордонники

Група з майже 200 мігрантів штурмувала кордон на ділянці кордону з Білоруссю, яку охороняє польський прикордонний пост у Черемсі, повідомили польські прикордонники.

Прикордонники зазначають, що 12 іноземців отримали наказ залишити Польщу.

Крім того, в ніч із четверга на п’ятницю литовські прикордонники не пропустили з білоруської сторони 29 мігрантів, повідомляє портал Delfi з посиланням на прикордонну службу Литви.

Тим часом, ще два літаки Iraqi Airways з мігрантами вилетіли з Мінська до іракського міста Ербіль. Виліт першого літака, розрахованого на 180 пасажирів, відбувся близько 22:15 25 листопада. 26 листопада о 2:45 вилетів літак Boeing 747-400 зі 420 пасажирами.

Протягом доби 26 листопада очікується ще два евакуаційні рейси.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжували сотнями прибувати до Білорусі, а потім їхали на кордон та робили спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.