РНБО повідомляє про «дезінформаційні кампанії» на тлі кризи мігрантів на кордонах Білорусі

Росія та Білорусь супроводжують кризу мігрантів інформаційною кампанією, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України 25 листопада.

У відомстві відзначають такі елементи цієї кампанії, як поширення «відеороликів в соцмережах, що професійно зняті та відображають білоруську позицію», інформації про нібито наявність біля кордонів Польщі баз НАТО і позиціонування України як шляху транзиту мігрантів до Європейського Союзу.

У Раді навели кілька прикладів інформаційних повідомлень, які є повністю або частково неправдивими. Наприклад, згідно одним із них, прикордонники країн ЄС затримують «виключно українських перевізників нелегальних мігрантів».

«Центр протидії дезінформації при РНБО України звертає увагу, що масовані дезінформаційні кампанії почасти передують реальним провокаціям і диверсіям. Просимо журналістів та громадян перевіряти повідомлення та не розповсюджувати інформацію, що містить ознаки дезінформації – надмірна сенсаційність, сумнівність джерел, відсутність посилань на першоджерело», – додають у відомстві.

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Державна прикордонна служба України 18 листопада назвала неправдивою інформацію про виявлення незаконних мігрантів у зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС не відповідає дійсності.

ДПСУ 25 листопада заявила, що на кордоні з Білоруссю встановили додаткові контрольні пости, патрулюються під’їзні шляхи та забезпечено повітряний моніторинг лінії кордону.