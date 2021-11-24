Варшава і Мінськ однаково відповідальні за кризу з мігрантами на кордоні – правозахисники

Варшава і Мінськ однаково відповідальні за міграційну кризу на білорусько-польському кордоні,заявила у середу правозахисна організація Human Rights Watch.

У своїй доповіді правозахисники зазначають, що польські прикордонники іноді жорстоко відтісняють мігрантів на білоруську територію, попри те, що люди просять притулку. Крім того, за даними Human Rights Watch, польські солдати під час депортації розлучали дітей і батьків.

Влада Польщі всі звинувачення на свою адресу відкинула.

У документі також йдеться про факти насильства та нелюдське ставлення до мігрантів з боку білоруських прикордонників.

Human Rights Watch відвідала біженців з обох боків кордону у жовтні. Доповідь правозахисників ґрунтується на 19 інтерв’ю людей, що були поодинці, а також сімей з дітьми.

Євросоюз звинувачує режим білоруського лідера Олександра Лукашенка у навмисній доставці на кордон із Польщею тисяч мігрантів, які хочуть прорватися до ЄС. Створюючи кризу з мігрантами, Лукашенко тим самим мстить за західні санкції, впевнені у Брюсселі. Мінськ будь-які зумисні дії заперечує.