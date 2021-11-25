«Інформаційне прикриття російським військам» – у МЗС прокоментували заяви Кремля про «наступ» ЗСУ

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяви речниці МЗС Росії Марії Захарової про нібито «наступальні дії» з боку Збройних сил України.

За словами речника відомства Олега Ніколенка, Росія намагається дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а заяви про нібито наявність в її звітах тез про наступ ЗСУ не відповідають дійсності.

«Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону», – зазначає Ніколенко.

Читайте також: «Збройні сили України готові чинити опір агресору» – Міністерство оборони

Він уточнює, що звіти СММ ОБСЄ натомість вказують на обмеження свободи пересування на окупованих територіях, блокування засобів зв’язку та загрози безпеці співробітників місії з боку російських військ.

«Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала», – додав речник дипломатичного відомства.

За оцінками МЗС, «підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту».

Читайте також: «Ми заступимось за українців». У Конгресі США вимагають рішучих дій проти Путіна

Відтак дипломати працюють над консолідацією підтримки міжнародних партнерів України для стримування Росії від подальшої агресії, підсумовує Ніколенко.

Раніше російські медіа поширили заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка заявляє, що звіти СММ ОБСЄ нібито вказують на «наступальні дії» з боку Збройних сил України в районах Гранітного та Старомар’ївки. Водночас останні звіти Спеціальної моніторингової не містять подібних формулювань.