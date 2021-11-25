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Новини | Політика

Кулеба говоритиме про загрози з боку Росії на зустрічі міністрів НАТО та ОБСЄ

Голова МЗС нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності визначає вступ України до НАТО як один із ключових пріоритетів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні голів МЗС держав-членів НАТО, яке відбудеться 30 листопада та 1 грудня у Ризі. Про це він повідомив 25 листопада на брифінгу.

За його словами, зустріч відбудеться у форматі «30+2»: окрім України, до неї з-поза блоку долучиться Грузія. На думку міністра, участь представника Києва в засіданні «надсилає сигнал РФ на тлі військових погроз з її боку».

«Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв’язку із нарощуванням російських сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом із євроатлантичними партнерами робимо, аби не допустити такого сценарію. Я також скористаюся цією нагодою, аби ознайомити колег із Альянсу з прогресом внутрішніх трансформацій нашої держави на шляху її інтеграції до НАТО», – розповів міністр.

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Він також оцінює запрошення на зустріч як нагоду обговорити спільні дії щодо поточної безпекової ситуації та узгодити спільні позиції напередодні саміту НАТО в Мадриді в 2022 році.

Кулеба нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності визначає вступ України до НАТО як один із ключових пріоритетів.

Крім того, голова МЗС планує очолити українську делегацію в міністерському засіданні ОБСЄ, що відбудеться 2 та 3 грудня в Стокгольмі.

«57 держав–учасниць ОБСЄ підіб’ють підсумки діяльності в 2021 році, обговорять подальшу взаємодію. Ми використаємо це засідання для донесення правдивої інформації про безпекові загрози, які несе збройна агресія, а також про масові порушення прав людини і основних свобод на тимчасово окупованих Росією територіях України», – додав міністр.

Крім того, Кулеба планує взяти участь у інших дипломатичних заходах у Стокгольмі та в низці двосторонніх зустрічей.

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