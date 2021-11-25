Кулеба говоритиме про загрози з боку Росії на зустрічі міністрів НАТО та ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні голів МЗС держав-членів НАТО, яке відбудеться 30 листопада та 1 грудня у Ризі. Про це він повідомив 25 листопада на брифінгу.

За його словами, зустріч відбудеться у форматі «30+2»: окрім України, до неї з-поза блоку долучиться Грузія. На думку міністра, участь представника Києва в засіданні «надсилає сигнал РФ на тлі військових погроз з її боку».

«Ключовою темою мого візиту буде чергове загострення у зв’язку із нарощуванням російських сил на кордоні з Україною, небезпека можливого вторгнення Росії в Україну та кроки, які ми разом із євроатлантичними партнерами робимо, аби не допустити такого сценарію. Я також скористаюся цією нагодою, аби ознайомити колег із Альянсу з прогресом внутрішніх трансформацій нашої держави на шляху її інтеграції до НАТО», – розповів міністр.

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Він також оцінює запрошення на зустріч як нагоду обговорити спільні дії щодо поточної безпекової ситуації та узгодити спільні позиції напередодні саміту НАТО в Мадриді в 2022 році.

Кулеба нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності визначає вступ України до НАТО як один із ключових пріоритетів.

Крім того, голова МЗС планує очолити українську делегацію в міністерському засіданні ОБСЄ, що відбудеться 2 та 3 грудня в Стокгольмі.

«57 держав–учасниць ОБСЄ підіб’ють підсумки діяльності в 2021 році, обговорять подальшу взаємодію. Ми використаємо це засідання для донесення правдивої інформації про безпекові загрози, які несе збройна агресія, а також про масові порушення прав людини і основних свобод на тимчасово окупованих Росією територіях України», – додав міністр.

Крім того, Кулеба планує взяти участь у інших дипломатичних заходах у Стокгольмі та в низці двосторонніх зустрічей.