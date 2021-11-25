США готуються передати України п’ятий катер типу «Айленд» за рік – Кулеба

Сполучені Штати готуються передати Україні п’ятий катер типу «Айленд» за рік, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 25 листопада.

За словами міністра, США є провідним партнером за обсягами допомоги українській армії. Серед перелічених Кулебою найменувань, які Вашингтон надає Збройним силам України: військова техніка, обладнання, боєприпаси, човни і запасні частини до них, багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності.

Кулеба оцінив загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021 році у понад 130 мільйонів доларів. Він нагадав, що від початку року Вашингтон надав чотири катери типу «Айленд».

«До передачі України готується ще один, п’ятий «Айленд», який нестиме ім’я «В’ячеслав Кубрак». Особливо важливо, що США надають українській армії високотехнологічне обладнання, яке не виробляється національним оборонним комплексом або є критичним», – сказав він.

Голова МЗС також згадав про військову допомогу з боку Канади, яка надає, зокрема, обладнання для розмінування, автомобілі та медичне спорядження, та Великою Британією.

«Зброя, як і гроші, люблять тишу, тому подальші деталі розголошувати не стану, хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже, стримує Росію від наступу», – підсумував він.

Морський піхотинець, командир інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Білинського, В’ячеслав Кубрак загинув у жовтні 2019 року внаслідок мінно-вибухового поранення.