«Айленди» вже прибули до Одеси – ВМС

Два патрульні катери типу «Айленд» на борту судна Ocean Grand прибули до Одеси, повідомили у пресслужбі Військово-морських сил Збройних сил України.

«Безпеку на переході Чорним морем забезпечували кораблі та авіація Військово-Морських Сил ЗС України. Наразі вантажне судно ошвартоване в Одеському морському порту», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в Міноборони повідомили, що на борту судна Ocean Grand із Балтимора, США до України 23 листопада прибули два катери типу Island, які отримали назви «Фастів» і «Суми».

«Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль й увійшли до територіальних вод України. Попереду кінцева зупинка маршруту – Одеський морський торговельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування і підготовка до експлуатації після тривалого транспортування», – йдеться в повідомленні.

У МОУ нагадали, що нещодавно на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на катерах класу «Айленд».

Про те, що Сполучені Штати передали два американські патрульні катери класну «Айленд», які вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси, 8 листопада повідомило посольство США в Україні.

Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року, вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО, повідомило дипломатичне відомство.

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У вересні посольство США анонсувало передачу Україні в 2021 році ще щонайменше одного патрульного катера типу Island («Айленд»).

Офіційна передача перших кораблів українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтиморі (штат Меріленд, США).

Патрульні катери отримали бортові номери «Слов’янськ» (P190) і «Старобільськ» (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС ЗСУ.