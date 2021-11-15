Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Україна отримала зі США близько 80 тонн боєприпасів

Постачання американської військової допомоги тривають в Україну вже багато років

Україна отримала зі Сполучених Штатів Америки близько 80 тонн боєприпасів, повідомило посольство США у Києві.

«Це було четверте постачання США в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», – ідеться в повідомленні.

Минулого тижня українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком підписали в США нову Хартію про стратегічне партнерство між країнами.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG