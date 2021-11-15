Україна отримала зі США близько 80 тонн боєприпасів

Україна отримала зі Сполучених Штатів Америки близько 80 тонн боєприпасів, повідомило посольство США у Києві.

«Це було четверте постачання США в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України», – ідеться в повідомленні.

Минулого тижня українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком підписали в США нову Хартію про стратегічне партнерство між країнами.