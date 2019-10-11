У лікарні Дніпра від поранення помер морпіх В’ячеслав Кубрак. Інформацію про це Радіо Свобода 11 жовтня підтвердив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Лікарі боролися за життя бійця кілька днів.

За інформацією 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Білинського, командир інженерно-саперного взводу В’ячеслав Кубрак зазнав мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в зоні бойових дій на Донбасі.

В’ячеслав Кубрак був одним із перших бійців української армії, удостоєний звання «Народний Герой України» 2015 року.

2018 року був відзначений медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.