Група з координації допомоги жертвам збитого в Ірані літака «МАУ» звернулася до офіційного Тегерана

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого торік в Ірані українського літака рейсу PS752 опублікувала 24 листопада спільну заяву, адресовану офіційному Тегеранові.

«Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752. Ми нагадуємо Ісламській Республіці Іран, що вона повинна виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі і повторно закликаємо до добросовісних переговорів і їх проведення до кінця цього року», – йдеться у заяві.

Група наголошує, що сім’ї та близькі жертв PS752 «можуть бути впевнені, що Координаційна група залишиться єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію».

«Якщо Іран продовжить уникати переговорів з групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, крім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права», – наголошують держави-учасниці групи.

Іранський військовий суд 22 листопада почав слухання щодо збиття пасажирського літака компанії «Міжнародні авіалінії України» на початку 2020 року. МЗС України заявило, посла України запросили взяти участь у засіданні, але вказали на те, що Тегеран не виконав у повній мірі запити про міжнародну правову допомогу у розслідуванні, які подавала Україна, та не надав запитувані документи та інформацію. Тому повважали недоцільною участь посла «у формальному судовому засіданні».

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».