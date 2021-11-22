Посол України не бере участі у суді щодо збиття літака «МАУ» в Ірані: у МЗС пояснили, чому

Міністерство закордонних справ прокоментувало початок судових слухань через збиття українського літака PS752 в Ірані. Як зазначили у відомстві, воно «взяло до відома» інформацію про суд, перше засідання якого має відбутися 22 листопада 2021 року.

У МЗС подякували за запрошення послу України взяти участь у засіданні, але вказали на те, що Тегеран не виконав у повній мірі запити про міжнародну правову допомогу у розслідуванні, які подавала Україна, та не надав запитувані документи та інформацію.

«У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт. Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство підкреслює, що метою Києва лишається «встановлення істини та притягнення винних до відповідальності».

Іранський військовий суд 21 листопада заявив про початок слухань щодо збиття пасажирського літака компанії «Міжнародні авіалінії України» на початку 2020 року.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».