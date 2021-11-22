В Ірані почалися слухання щодо збиття українського літака PS752

Іранський військовий суд 21 листопада почав слухання щодо збиття пасажирського літака компанії «Міжнародні авіалінії України» на початку 2020 року. Про це повідомила іранська служба Радіо Свобода з посиланням на агенцію судової системи Ірану Mizan Online.

За повідомленням, на слуханнях 21 листопада в Тегерані були присутні десять військовослужбовців різних рангів, а також родини загиблих та адвокати з обох сторін. У звіті не вказані особи підозрюваних, але їхні імена були зачитані вголос у суді.

Суд заслухав заяви адвокатів підсудних та сімей загиблих. Про наступне засідання буде оголошено пізніше.

Слухання було першим після того, як рейс PS752 авіакомпанії «МАУ», який прямував до Києва, розбився невдовзі після зльоту з Тегерана 8 січня 2020 року, у результаті чого загинули всі 176 людей на борту.

У червні 2021 року уряд Канади оприлюднив висновки розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу. У Міністерстві закордонних справ України привітали публікацію цього звіту.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».