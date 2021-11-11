У Лондоні почалися слухання щодо протестів в Ірані 2019 року, коли загинули понад 200 людей

Правозахисний трибунал у Лондоні 11 листопада розпочав заслуховування свідчень свідків, активістів та інших щодо ролі Тегерана в придушенні протестів проти влади в Ірані в листопаді 2019 року, внаслідок яких загинули понад 200 учасників.

Міжнародний народний трибунал триватиме до 14 листопада, а комісія оцінюватиме, чи є дії іранської теократичної влади «злочинами проти людства», на основі даних понад 160 свідків, які мають виступити. Звіт має бути оприлюднений на початку наступного року.

Трибунал, який не має юридичного статусу, ініціювали три правозахисні групи: лондонська «Справедливість для Ірану», базована в Осло Iran Human Rights і паризька «Разом проти смертної кари». Групи хочуть притягнути Іран до відповідальності за вбивства 2019 року.

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Виступаючи під час першого дня трибуналу, Нагід Ширпішех, чий 27-річний син був убитий під час розгону в 2019 році, сказала, що влада тиснула на її родину за те, що вона публічно вимагала справедливості.

«Нам погрожували та заарештовували. Батько (її сина – ред.) зараз у в’язниці», – сказала вона.

Організація Amnesty International назвала трибунал «потужною ініціативою проти безкарності».

«Слухання в Міжнародному народному трибуналі щодо звірств Ірану в листопаді 2019 року мають вирішальне значення для того, щоб ці звірства не були забуті», – йдеться у заяві правозахисної групи від 11 листопада.

У організації сподіваються, що трибунал спонукатиме ООН до дій для притягнення винних до відповідальності.

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Іранські чиновники зберігали майже повну мовчанку щодо кількості загиблих в результаті розгону. У рідкісному коментарі в травні 2020 року тодішній міністр внутрішніх справ Абдолреза Рахмані Фазлі заявив на державному телебаченні, що близько 200 людей загинули в результаті насильства. Цифри щодо точної кількості загиблих різняться.

Мітинги в Ірані почалися 15 листопада 2019 року відразу в декількох містах. Причиною стало збільшення ціни на бензин і обмеження продажу пального. Протести швидко поширилися на понад 100 міст. Багато учасників скандували гасла проти лідерів Ірану, в тому числі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

За даними правозахисних груп, іранська влада відповіла силою, убивши та поранивши сотні протестувальників, а також випадкових перехожих. Уряд також запровадив майже повне відключення інтернету на кілька днів, щоб завадити обміну інформацією.