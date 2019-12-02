Щонайменше 208 людей загинули під час протестів в Ірані в листопаді – Amnesty International

Щонайменше 208 людей загинули під час розгону протестів в Ірані в листопаді, повідомила правозахисна організація Amnesty International 2 грудня.

«Кількість людей, що вважаються вбитими під час демонстрацій в Ірані, які спалахнули 15 листопада, зросла до щонайменше 208», – розповіли правозахисники з посиланням на «достовірні звіти, які отримала організація».

Вони припускають, що справжня кількість смертей може бути вищою.

Мітинги в Ірані почалися 15 листопада відразу в декількох містах. Причиною стало збільшення ціни на бензин і обмеження продажу пального. Влада країни заявляє, що тільки так можна вирішити економічні проблеми, пов’язані, в тому числі, із санкціями США.