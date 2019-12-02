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02 грудня 2019, Київ 21:43
Новини | Міжнародні

Щонайменше 208 людей загинули під час протестів в Ірані в листопаді – Amnesty International

Протести в Ірані в місті Урмія, 16 листопада 2019 року

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Щонайменше 208 людей загинули під час розгону протестів в Ірані в листопаді, повідомила правозахисна організація Amnesty International 2 грудня.

«Кількість людей, що вважаються вбитими під час демонстрацій в Ірані, які спалахнули 15 листопада, зросла до щонайменше 208», – розповіли правозахисники з посиланням на «достовірні звіти, які отримала організація».

Вони припускають, що справжня кількість смертей може бути вищою.

Мітинги в Ірані почалися 15 листопада відразу в декількох містах. Причиною стало збільшення ціни на бензин і обмеження продажу пального. Влада країни заявляє, що тільки так можна вирішити економічні проблеми, пов’язані, в тому числі, із санкціями США.

Архівні фото: 40 років тому в Ірані було захоплене посольство США, заручників утримували 444 дні
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Архівні фото: 40 років тому в Ірані було захоплене посольство США, заручників утримували 444 дні

4 листопада 1979 року, послідовники аятоли Рухолли Хомейні увірвалися до посольства і захопили в заручники американських громадян, які там працювали

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