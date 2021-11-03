Іран повідомив, що 29 листопада повернеться до переговорів щодо ядерної угоди

Іран має намір відновити з 29 листопада у Відні переговори з представниками світових держав щодо угоди, пов’язаної з ядерною програмою Тегерана.

Дата початку нового раунду переговорів, після перерви на п’ять місяців, була погоджена телефоном із координатором від Європейського союзу Енріке Морою. Про це повідомив у твітері заступник очільника іранського МЗС Алі Бакері-Кані.

У повідомленні Служби зовнішніх зв’язків ЄС зазначається, що у переговорах з Іраном під головуванням Мори братимуть участь Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина та Росія.

«Ми погодилися розпочати переговори з метою скасування незаконних та нелюдських санкцій 29 листопада у Відні», – написав 3 листопада Бакері-Кані. Як зазначає France-Presse, іранський дипломат мав на увазі санкції, які на Тегеран наклали США після виходу Вашингтона з ядерної угоди з Іраном у 2018 році. Рішення ухвалювалося колишньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом.

У відповідь Тегеран почав поступово виходити за межі встановлених міжнародною угодою лімітів на збагачення урану, а також встановлювати нове обладнання.

Наступник Трампа на посаді президента США Джо Байден пообіцяв відновити участь Вашингтона в угоді з Іраном, якщо іранська влада повернеться до повного дотримання домовленостей.

З квітня до червня цього року Іран та кілька світових держав провели шість раундів переговорів у Відні з метою пожвавлення угоди від 2015 року. Консультації призупинилися після президентських виборів в Ірані у червні, на яких переміг ультраконсервативний політик Ібрагім Раїсі.

Захід підозрює Іран у розробках ядерної зброї. Тегеран це заперечує.