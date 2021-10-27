Представники Ірану та ЄС обговорять у Брюсселі повернення до переговорів про ядерну угоду

У середу, 27 жовтня, у Брюсселі відбудеться зустріч представника Ірану з ядерних питань Алі Багері Кані та посланця ЄС Енріке Мора. Вони мають обговорити повернення до переговорів по відновлення ядерної угоди.

Мора координує переговори між Іраном та іншими сторонами угоди: Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, США та Росією.

Раніше західні країни висловлювали стурбованість затримкою у поновленні переговорів. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що новому уряду Ірану дали достатньо часу на підготовку до них.

Цього місяця Мора вже відвідував Тегеран, щоб обговорити повернення до переговорів.

Спеціальний посланник США у справах Ірану Роберт Меллі 25 жовтня наголосив: Вашингтон стурбований, що Тегеран і далі відкладатиме відновлення перемовин. На його думку, Іран затягує час, щоб мати можливість і надалі провадити дослідження в рамках ядерної програми.

Переговори у Відні між Іраном та іншими сторонами угоди (Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною та Росією) зупинилися після червневих виборів в Ірані, які привели до влади прихильника жорсткої лінії Ебрагіма Раїсі.

Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань за угодою.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення ядерної угоди з Тегераном.