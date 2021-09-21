На Генасамблеї ООН не плануються переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року з Іраном

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що планує зустрітися з представником Ірану 21 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, але міністерської зустрічі сторін ядерної угоди 2015 року в планах немає.

«В деякі роки це стається, в інші не стається. Цього немає в порядку денному», – заявив Боррель, який виступає координатором угоди, відомої як Спільний всеохопний план дій.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан раніше заявляв, що голови МЗС Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини та Росії зустрінуться з представником Ірану в рамках сесії ООН, аби спробувати перезапустити переговори для відновлення угоди.

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«Час грає проти потенційної угоди. Ми маємо скористатися цим тижнем і відновити ці переговори», – сказав він.

Велика Британія та Сполучені Штати висловили розчарування через припинення переговорів.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трус опублікувала заяву напередодні зустрічі зі своїм іранським колегою Аміром Абдоллаханом у Нью-Йорку 20 вересня.

«Велика Британія, США та наші міжнародні партнери повністю віддані ядерній угоді, але кожен день, коли Іран продовжує затягувати переговори, одночасно продовжуючи ескалацію власної ядерної програми, означає, що залишається все менше місця для дипломатії», – сказала Трасс.

На початку цього місяця Сполучені Штати попередили, що час на «строге повернення» до ядерної угоди вичерпується.

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Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань за угодою.

Адміністрація нового президента США Джо Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення ядерної угоди з Тегераном.