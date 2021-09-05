Іран готовий відновити ядерні переговори, але не під «тиском» Заходу – президент Раїсі

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що переговори щодо відновлення ядерної угоди є на порядку денному його уряду, але вони не повинні відбуватися під «тиском» західних країн. Раїсі сказав на державному телебаченні 4 вересня, що його уряд «веде переговори, орієнтовані на результат».

Учасники домовленостей 2015 року Франція та Німеччина закликали Іран повернутися до переговорів після перерви, викликаної іранськими виборами.

Раїсі сказав, що Іран не має сумніву в необхідності переговорами, «але американці та інші представники Заходу шукають діалогу з тиском».

Франція, Німеччина та Велика Британія у серпні висловили серйозну стурбованість з приводу повідомлень, що Іран досяг рівня збагачення урану до 20%, що робить цей радіоактивний елемент придатним для використання в ядерній зброї.

Угода 2015 року обмежувала збагачення урану в Ірані до 3,67%. Відповідно до угоди Іран також погодився зупинити багато своїх ядерних операцій в обмін на зняття санкцій.

Але президент США Дональд Трамп у 2018 році відкликав підпис Сполучених Штатів під угодою. Чинний американський президент Джо Байден заявив, що прагне повернення Вашингтона до числа учасників угоди.