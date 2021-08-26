Іран «серйозно відстає» в поліпшенні життя людей – президент Раїсі

Президент Ірану Ебрагім Раїсі визнав, що країна «серйозно відстає» в певних соціальних та економічних сферах, і уряд має діяти, щоб «поліпшити засоби до існування людей». Виступаючи 26 серпня на першому після затвердження нового кабінету засіданні уряду, Раїсі наголосив, що ситуація в країні «безумовно повинна змінитися».

Іран намагається контролювати пандемію COVID-19, чиновники звинувачують більш заразний варіант «дельта» у «п’ятій хвилі» коронавірусної інфекції в країні.

Критики іранської влади вказують на ухвалене на початку цього року рішення заборонити імпорт вакцин, схвалених США, Великою Британією та Францією, оскільки вони, на думку іранських урядовців, можуть спричинити «невідомі та незворотні ускладнення».

Через це темпи вакцинації в Ірані значно відстають від очікувань, і ультраконсервативний політик Раїсі пообіцяв збільшити імпорт вакцин та наростити місцеве виробництво, заявивши, що дотепер зусилля були «необхідними, але недостатніми». Він не повідомив деталей своїх планів. Влада схвалила екстрене використання двох вакцин іранського виробництва, але їх досі бракує.