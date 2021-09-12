Іран дозволить інспекторам МАГАТЕ обслужити камери спостереження на ядерних об’єктах

Іран погодився дозволити міжнародним інспекторам здійснити технічне обслуговування камер спостереження, розташованих на ядерних об’єктах, і продовжити відеофіксацію. Оголошення про це влада Ірану зробила 12 вересня після переговорів у Тегерані між головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі та головою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммадом Есламі.

Переговори були спрямовані на послаблення протистояння між Тегераном і країнами Заходу та активізацію переговорів щодо поновлення ядерної угоди з Іраном.

Це був перший візит Ґроссі до Ірану відтоді, як у серпні вступив на посаду президент ісламської республіки Ебрагім Раїсі. Переговори між Іраном та світовими державами щодо обмеження ядерної програми Ірану в обмін на послаблення санкцій тривають із червня.

Раніше цього місяця у звіті МАГАТЕ йшлося, що Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану. Міжнародна агенція також засвідчила, що діяльність із перевірки та моніторингу «серйозно підірвана» з лютого, після того як Іран відмовив інспекторам в отриманні доступу до відповідного обладнання.