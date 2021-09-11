Голова МАГАТЕ вирушає до Ірану для порятунку «ядерних» переговорів

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії вирушить до Ірану 12 вересня в спробі врятувати переговори між Тегераном і Заходом щодо ядерної програми.

У заяві 11 вересня МАГАТЕ повідомило, що гендиректор Рафаель Гроссі планує зустрітися Тегерані з віцепрезидентом Ірану Ісхаком Джахангирі і главою національного агентства з атомної енергії Мохаммадом Есламі.

Візит відбудеться після того, як МАГАТЕ опублікувало критичний звіт, в якому йдеться про те, що Тегеран серйозно перешкоджає зусиллям агенції з інспектування ядерних об’єктів.

Президент Ірану Ібрагім Раісі наполягає на тому, що Іран демонструє «прозору» політику в цьому питанні. Сполучені Штати і Європа прагнуть реанімувати міжнародну угоду 2015 року, яка зняла санкції з Ірану в обмін на посилення контролю за його ядерною програмою.

Адміністрація Дональда Трампа в односторонньому порядку вийшла з угоди три роки тому.

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена заявила, що домагатиметься приєднання Сполучених Штатів знову до угоди, якщо деякі з побоювань будуть усунені. Але держсекретар Ентоні Блінкен попередив 8 вересня, що адміністрація Байдена близька до того, щоб відмовитися від своїх зусиль через спротив Ірану.