Представник ЄС їде до Ірану, щоб відновити ядерні переговори

Європейський дипломат Енріке Мора, який координує міжнародні переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року з Іраном, 14 жовтня вирушить до Тегерана.

Мора 13 жовтня повідомив у мережі Twitter, що порушить питання «терміновості» відновлення діалогу з цього приводу у Відні. «Дуже важливо почати переговори з того місця, де ми зупинилися в червні, щоб продовжити дипломатичну роботу», – написав дипломат.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані, який, як очікується, очолить нову іранську переговорну групу, підтвердив, що зустрінеться з Морою. Поїздка Мори до Тегерана відбувається на тлі зростання тиску з боку країн ЄС, а також США щодо якнайшвидшого відновлення переговорів про відродження ядерної угоди, яка обмежувала ядерну діяльність Ірану в обмін на зняття санкцій.

Переговори у Відні між Іраном та іншими сторонами угоди (Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною та Росією) зупинилися після червневих виборів в Ірані, які привели до влади прихильника жорсткої лінії Ебрагіма Раїсі.