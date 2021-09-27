МАГАТЕ: Іран не допустив інспекторів на один із важливих об’єктів

Іран не дозволив міжнародним інспекторам отримати доступ до цеху з виготовлення компонентів для центрифуги для збагачення урану, як це було узгоджено в рамках угоди про моніторинг, укладеної два тижні тому. Про це повідомила Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ).

Експерти не змогли відвідати підприємство TESA Karaj поблизу Тегерана, вказала МАГАТЕ 26 вересня.

Відповідно до угоди, укладеної 12 вересня з МАГАТЕ, Іран погодився дозволити міжнародним інспекторам обслужити камери спостереження на своїх ядерних об’єктах і продовжити відеоспостереження там. Досягнення цієї угоди запобігло ухваленню критичної щодо Ірану резолюції МАГАТЕ. Така резолюція, своєю чергою, могла поставити під загрозу продовження переговорів щодо відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами.

З 20 до 22 вересня Іран дозволив інспекторам обслужити обладнання для моніторингу та замінити носії даних у «всіх необхідних місцях», крім комплексу TESA Karaj.