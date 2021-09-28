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Прем’єр-міністр Ізраїлю: Іран переступив усі ядерні «червоні лінії»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет в ООН, Нью-Йорк, 27 вересня 2021 року

Іран переступив усі «червоні лінії» у своїй ядерній програмі, але Ізраїль «не дозволить» Тегерану набути ядерну зброю. Про це на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 27 вересня заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

Він наголосив, що упродовж останніх років ісламська республіка зробила «великий крок вперед» у здобутті технологій виробництва ядерної зброї та здатності збагачувати уран. «Іранська ядерна програма перебуває в критичній точці, і всі червоні лінії вже перейдені», – наголосив Беннет, який очолив ізраїльський уряд у червні.

Нафталі Беннетт прагне, щоб президент США Джо Байден посилив свою позицію проти Ірану, регіонального ворога Ізраїлю. Ізраїльський прем’єр виступає проти зусиль нової адміністрації США відновити ядерну угоду 2015 року між Тегераном та світовими державами, від якої попередник Байдена Дональд Трамп відмовився у 2018 році.

Вихід США з угоди спричинив повернення до режиму економічних санкцій проти Ірану. Тегеран, який стверджує, що його ядерні амбіції є виключно мирними, у відповідь порушив багато основних обмежень, які накладала угода.

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