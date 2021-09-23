«Немає ознак» повернення Ірану до ядерних переговорів – високопосадовець США

Іран не демонструє прогресу щодо повернення до переговорів про ядерну програму Тегерана, заявив високопоставлений чиновник США на умовах анонімності. За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен не навів жодної дати, після якої Сполучені Штати можуть вичерпати терпіння на переговорах, учасниками яких є посадові особи ЄС та інші сторони ядерної угоди 2015 року.

Переговори у Відні зупинилися, частково через іранські президентські вибори, на яких переміг прихильник жорсткого курсу Ебрагім Раїсі.

«Наразі немає жодних позитивних ознак того, що Іран готовий повернутися до переговорів», – говорить чиновник на умовах анонімності, зазначивши, що Тегеран ще не назвав нового учасника переговорів зі свого боку.

Президент США Джо Байден сказав на сесії Генеральної асамблеї ООН цього тижня, що Сполучені Штати готові повернутися до угоди, якщо «Іран зробить те саме».