Президент Ірану вимагає скасування всіх санкцій США для відновлення ядерної угоди

Президент Ірану Ебрагім Раїсі хоче, щоб переговори зі світовими державами щодо відновлення ядерної угоди 2015 року призвели до скасування всіх санкцій США.

«Ісламська Республіка вважає корисними переговори, кінцевим результатом яких є скасування всіх гнітючих санкцій», – сказав Раїсі у виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН 21 вересня.

Цього року Іран провів зі світовими державами у Відні шість раундів переговорів, спрямованих на відродження ядерної угоди, від якої колишній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році.

Раніше цього дня президент Джо Байден заявив із трибуни ООН, що Сполучені Штати повернуться до ядерної угоди «в повному обсязі», якщо Тегеран вдасться до таких же кроків.

Також 21 вересня речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде сказав, що переговори у Відні «відновляться найближчим часом», додавши, що «кожна зустріч вимагає попередньої координації та підготовки порядку денного».