Вашингтон відновив важливі партнерства – Байден в ООН

Сполучені Штати відновили важливі партнерства з багатьма країнами та Євросоюзом, і чинна американська адміністрація має намір просувати орієнтований на дипломатію світогляд, заявив президент США Джо Байден під час свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 21 вересня. Це перший виступ Байдена на Генасамблеї ООН у статусі президента.

«Ми знову присутні на міжнародних форумах, перш за все в ООН», – наголосив Байден. Президент також відзначив відновлення співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Військова міць Сполучених Штатів може бути використана, але тільки в останню чергу. «Зброя не допоможе в боротьбі з пандемією», – відзначив Байден, вказавши на важливість наукових розробок проти COVID-19.

Байден також розповів про важливість кліматичних питань і нагадав про повернення США до Паризької хартії з клімату.

Виголошена президентом США позиція контрастує з доктриною «Америка насамперед», якої дотримувався попередник Байдена Дональд Трамп.

Торік засідання Генеральної асамблеї ООН відбувалися в онлайн-форматі через пандемію. Цього року учасники зібралися в очно, але через обмеження склад груп-учасників скорочений.

Влада Нью-Йорка закликала всіх учасників вакцинуватися. Користувачі соцмереж обговорюють, що противник вакцинації президент Бразилії Жаїр Болсонару не міг потрапити в ресторан через відсутність щеплення і їв піцу на вулиці.