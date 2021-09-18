З’явилися деталі спільної ініціативи США і ЄС зі скорочення викидів метану в атмосферу

18 вересня ЄС та США оголосили про запуск у листопаді на кліматичному саміті в шотландському Глазго спільної ініціативи зі скорочення викидів метану на планеті.



«Європейський союз і Сполучені Штати оголосили сьогодні, що реалізація ініціативи «Глобальне зобов’язання з метану» зі скорочення глобальних викидів метану почнеться на саміті ООН з питань клімату в Глазго (COP26) у листопаді», – йдеться в пресрелізі, розміщеному на сайті Єврокомісії.



Президент США Джо Байден і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, як йдеться у пресрелізі, перед цим під час організованого Вашингтоном міжнародного форуму з енергетики та клімату закликали країни долучитися до цієї ініціативи.

У документі зазначається, що «країни, які долучаються до «Глобального зобов’язання з метану», зобов’язуються досягти спільної мети скоротити глобальні викиди метану до 2030 року щонайменше на 30 відсотків від рівня 2020 року та рухатись до використання найкращих доступних методик для кількісної оцінки викидів метану, при цьому особливий акцент робиться на джерелах з високим рівнем викидів».

Зазначається, що виконання таких зобов’язань, як передбачається, знизить потепління щонайменше на 0,2 градуса за Цельсієм до 2050 року.

Відповідно до Глобальної оцінки метану Коаліції з питань клімату та чистого повітря (CCAC) і Програми Організації Об’єднаних Націй з довкілля (ЮНЕП), досягнення цієї мети може запобігти понад 200 тисячам передчасних смертей.

У релізі додається, що метан у разі потрапляння в атмосферу викликає парниковий ефект. Згідно з нещодавньою доповіддю Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, рівень парникових газів в атмосфері достатньо високий для того, щоб гарантувати порушення клімату щонайменше на кілька десятиліть. Це на додачу до екстремальних погодних умов, таких як спека й урагани, які спостерігаються зараз і, як очікується, стануть більш серйозними. За даними експертів, які опираються на понад 14 тисяч наукових досліджень, якщо не вжити швидких заходів, середня температура в світі протягом найближчих 20 років зросте більш ніж на 1,5 градуса.



Про підтримку «Глобального зобов’язання з метану» вже заявили ЄС і вісім держав: серед яких – 6 із 15 «найбільших у світі джерел викидів метану, на які в сукупності припадає понад однієї п'ятої світових викидів метану і майже половина світової економіки», зазначається далі.

Майбутній саміт у Шотландії, запланований на листопад, організатори називають найважливішою зустріччю з питань кліматичної кризи після Паризького саміту 2015 року.