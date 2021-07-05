На Кубі евакуюють 180 тисяч людей через ураган «Ельза»

Уряд Куби розпорядився евакуювати 180 тисяч людей 4 липня, через наближення тропічної бурі «Ельза». Таке рішення влада ухвалила після того, ураган ве призвів до загибелі щонайменше трьох людей та спричинив сильну повінь на інших Карибських островах.

Уряд Куби відкрив притулки для евакуйованих, але більшість із них переїхали до родичів. Сотні жителів гірських районів знайшли притулок у печерах.

Евакуація спричинена побоюваннями повсюдної повені, оскільки місцеві синоптики попереджають про інтенсивний дощ протягом кількох днів у центральній та західній Кубі.

Центр урагану «Ельза» увечері 4 липня перебував поблизу південного узбережжя Куби. За даними Національного центру ураганів США в Маямі, шторм забезпечив максимально стійкий вітер зі швидкістю близько 95 кілометрів на годину.

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Очікується, що «Ельза» переміститься через центральну та західну Кубу і поступово слабшатиме, перш ніж прямувати до коралового архіпелагу Флорида-Кіз. Невелике посилення можливо після проходу «Ельзи» над Флоридською протокою та південно-східною частиною Мексиканської затоки 5 та 6 липня, повідомили в центрі контролю за ураганами.

«Ельза» була ураганом категорії 1 з вітром 121 кілометрів на годину до ранку 3 липня. Троє людей загинули, коли він пройшов через острів Іспаньола та кілька інших східно-карибських островів як перший ураган в Атлантичному сезоні.

Серед найбільш постраждалих островів був Барбадос, де понад 1100 людей повідомили про пошкодження будинків, у тому числі 62 будинки повністю зруйновані.

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