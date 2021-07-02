США: у бік штату, де тривають рятувальні роботи після обвалу багатоповерхівки, рухається ураган

Рятувальні роботи на місці обваленої багатоповерхівки у штаті Флорида відновилися після того, як пошуки вцілілих були зупинені на 15 годин через загрози безпеці.

Місцеві урядовці заявили 2 липня, що вони розглядають план зруйнувати те, що залишилося від 12-поверхової вежі на березі океану, яка несподівано обвалилася минулого тижня.

Причина обвалу у місті Серфсайд, недалеко від Маямі, не встановлена.

Інженери шукають способи зробити ділянку безпечною для поточних рятувальних робіт, але зараз рятувальники мають додатковий привід для тривоги через наближення урагану, який може вразити Флориду за кілька днів.

«Ельза» – перший ураган у сезоні –посилюється і наразі загрожує Карибському басейну.

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Президент США Джо Байден 1 липня відвідав рятувальників та родичів загиблих та зниклих, пообіцявши всю необхідну допомогу на федеральному рівні.

Кількість загиблих становить 18 людей, ще 145 осіб вважаються зниклими станом на дев’ятий день рятувальної операції.