США: внаслідок обвалу багатоповерхівки у Флориді вже п’ять загиблих

У США внаслідок обвалу частини багатоквартирного 12-поверхового будинку в місцевості Серфсайд у штаті Флорида, що стався в ніч на 24 серпня, повідомляють уже про п’ять загиблих, доля ще 156 людей досі не відома.

П’яте тіло рятувальники знайшли 26 червня, розбираючи більш ніж 10-метрову заввишки купу руїн, на яку перетворився будинок. Як повідомила керівниця округу Маямі-Дейд на півдні Флориди, що охоплює місто Маямі з широкими околицями, Даніелла Левін Кава, також знайшли ще якісь неуточнені людські останки, які передали на ДНК-аналіз для порівняння зі зразками, що їх здали родичі ймовірних зниклих безвісти.

За її словами, цілодобовим рятувальним роботам завдає «неймовірних труднощів» пожежа, що триває вглибині купи руїн, із вогнем і димом, що виходять назовні.

Як повідомив губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, до місцевих рятувальних служб і рятувальників штату долучилися й представники центрального федерального Агентства подолання надзвичайних ситуацій.

Причина обвалу будинку 1981 року побудови достеменно не відома. У зв’язку з цим був оприлюднений звіт 2018 року, в якому зазначено, що тоді інженер виявив ознаки значних пошкоджень конструкцій під плавальним басейном будинку і погіршення стану бетону в підземному гаражі. Наразі не відомо, чи дані цього звіту пов’язані з причиною трагедії. Пізніше цього року будинок мав пройти повну ресертифікацію.

За повідомленнями, серед тих, чия доля досі не відома, є кількадесят громадян низки країн – Ізраїлю, Аргентини, Венесуели, Уругваю і Парагваю, – серед останніх родичі дружини президента Парагваю Сільвани де Абдо Бенітес.