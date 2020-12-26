Екстремальні природні катаклізми, що побили усі рекорди 2020 року в США

2020 став роком екстремальних ураганів, лісових пожеж, посух, танення льодів в світі, згідно з даними наведеними в доповіді ООН, опублікованій на початку грудня.

«В 2020 більше 50 мільйонів людей в світі зазнали подвійного удару: з боку надзвичайних ситуацій, пов‘язаних з кліматом (повені, посухи та шторми), а також з боку пандемії COVID-19, - йдеться в доповіді ООН. - Країни Центральної Америки постраждали від потрійного удару: від ураганів Ета та Йота, COVID-19 та існуючих там гуманітарних криз».

Журнал Scientific American, а також агенція ABC News перелічили природні катаклізми минулого року, що заторкнути США і стали рекордними. Ось лише кілька з них.

Урагани в Атлантиці

Лише вдруге за історію було використано весь алфавіт для назв ураганів Атлантики (назви надаються штормам із швидкістю вітру 63-117 кілометрів на годину)

2020 сезон ураганів побив рекорд 2005 року - в 2020-му було зафіксовано 30 штормів, достатньо потужних, щоб отримати назву.

8 листопада тропічний шторм Ета досяг островів поблизу Флориди. Вперше 12-тий шторм досяг Флориди за один сезон. Лише за тиждень перед цим, цей рекорд побили урагани Зета та Дельта.

Лісові пожежі

Від лісових пожеж вигоріло більше 1,5 мільйона гектарів землі в Каліфорнії - майже вдвічі більше ніж попередній рекорд 2018 року.

П‘ять із шести найбільших пожеж штату зареєстровані у цьому році.

Пожежа «Кемерон пік» в Колорадо, що вирувала 112 днів, стала найбільшою за історію штату і перевершила попередній рекорд, який за два місяці перед тим поставила пожежа «Пайн глач». Три з чотирьох найбільших пожеж в Колорадо зафіксовано цього року.

Дощі та повені

Зливи та підняття рівня води спричинили руйнування двох дамб поблизу міста Мідленд в Мічигані, 10 000 мешканців евакуювались через повінь.

Спека

Місто Феніск в Аризоні вперше зафіксувало рекорд спекотної погоди - температура вище 38 градусів за Цельсієм трималась 144 дні.

В Каліфорнії серпень, вересень та листопад стали найспекотнішими місяцями за всю історію штату.

Торнадо

Щонайменше 140 торнадо було зафіксовано в середній частині США у квітні. Ці торнадо стали найбільш смертоносними з 2014 року.

Штат Теннессі найбільше постраждав від торнадо, які призвели до загибелі 28 людей цього року, згідно з даними Національної погодної служби США.

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