Пожежі в Чорнобильській зоні та на Житомирщині локалізували – ДСНС

Пожежі в Чорнобильській зоні та на Житомирщині локалізували, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, вогонь локалізували в лісових масивах Зони відчуження та на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів.

Станом на ранок 4 травня підрозділі ДСНС допомагають гасити окремі осередки тління торф’яників у пройдених вогнем осередках у Чорнобильській зоні та гасити окремі осередки тління лісової підстилки, пеньків та деревини на Житомирщині.

Пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.