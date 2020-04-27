Мінекоенерго представить план розвитку Чорнобильської зони – міністр

У найближчі тижні Міністерство енергетики та захисту довкілля представить план розвитку Чорнобильської зони відчуження, повідомила виконувачка обов’язків міністра Ольга Буславець.

«Сьогодні питання безпеки в зоні відчуження залишається у фокусі уваги як України, так і світової спільноти. Адже все, що відбувається в районі Чорнобиля, прямо або побічно впливає на життя і розвиток усієі Європи. Саме тому Міністерство енергетики та захисту довкілля України постійно працює над посиленням заходів з безпеки в Чорнобильській зоні відчуження. Уже в найближчі тижні Міністерство представить на розгляд президенту і Кабінету міністрів план дій на цій території, зокрема щодо посилення протипожежних заходів», – повідомила Буславець.

Вона також зазначила, що план передбачає низку заходів щодо приведення в безпечний стан об’єкта «Укриття» шляхом демонтажу нестабільних конструкцій старого конфайнмента і залишків конструкцій 4-го блоку ЧАЕС.

Вона також зазначила, що запропонований план є частиною і продовженням створеної раніше стратегії безпечної експлуатації ядерних об’єктів.

26 квітня минула 34-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС.

У перших числах квітня почалися пожежі у Чорнобильській зоні. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.