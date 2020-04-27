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27 квітня 2020, Київ 08:40
Новини | Суспільство

У ДСНС надали дані щодо пожеж у зоні відчуження ЧАЕС та в інших екосистемах

Пожежник гасить вогонь всередині 30-кілометрової зони довкола Чорнобильської АЕС, квітень 2020 року

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 27 квітня у зоні відчуження Чорнобильської АЕС в Київській області рятувальники долучені до гасіння пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

«Основні зусилля спрямовані на локалізацію двох осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, від початку робіт з гасіння рятувальники скинули на осередки вогню понад 5 тисяч тонн води.

«Радіаційна обстановка у Києві та області стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що напередодні локалізували пожежу поблизу села Замисловичі Олевського району Житомирської області.

«27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини», – додали у ДСНС.

Пожежі в кількох місцях Чорнобильської зони спалахнули ще на початку квітня.

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