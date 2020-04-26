Аваков і ДСНС повідомили, як гасять пожежі в Чорнобильській зоні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили, як гасять пожежі в Чорнобильській зоні.

Як написав Аваков у твітері, він разом із президентом Володимиром Зеленським проінспектував ліквідацію пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. «Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників по торфовищах, що тліють. Хвиля пожеж збита», – написав міністр о 18:46 за Києвом.

Тим часом ДСНС повідомила, що станом на 17:45 у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надавали допомогу Державній адміністрації зони відчуження в гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв. Основні зусилля, мовиться в повідомленні, були спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків, залишків деревини й торфовищ в осередках, пройдених вогнем, поблизу села Крива Гора і сіл Рудьки й Буряківка.

При цьому, запевнили рятувальники, радіаційний фон у місті Києві й Київській області перебуває в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,015 мР/год., Київська область – 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.).

Пожежі в кількох місцях Чорнобильської зони спалахнули ще на початку квітня.