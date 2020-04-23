ДСНС про ситуацію в Чорнобилі: основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків вогню

Основні зусилля рятувальників у Чорнобильській зоні спрямовані на локалізацію трьох осередків вогню, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (села Розсоха, Крива Гора та Рудьки – Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем», – заявили в ДСНС.

У Житомирській області пожежі в лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому, Бережестському та Словечанському лісництвах.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.

Крім того, МВС розглядає підпали як версію походження пожеж у Житомирській області, боротьба з якими триває з минулого тижня.