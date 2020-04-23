ДСНС: гасіння пожеж у Чорнобильській зоні триває

Гасіння пожеж у Чорнобильській зоні триває, повідомляє вранці 23 квітня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію трьох осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’яниДо гасіння залучили більше ніж тисячу пожежників і майже 300 одиниць технікику в осередках пройдених вогнем», – йдеться в повідомленні.

До гасіння залучили більше ніж тисячу пожежників і майже 300 одиниць техніки.

У ДСНС повідомили, що радіаційний фон у Києві й Київській області перебуває в межах норми і не перевищує природних фонових значень.

Крім того, ртяувальники повідомили, що станом на 7:00 23 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району на Житомирщині локалізовані. ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини у Виступовицькому, Бережестському та Словечанському лісництвах.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.

Крім того, МВС розглядає підпали як версію походження пожеж у Житомирській області, боротьба з якими триває з минулого тижня.