Радіо Свобода покаже документальний фільм «Чорнобиль. Зона. 21-й вік»

Напередодні 34-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС на Радіо Свобода – прем’єра документального проєкту власного виробництва «Чорнобиль. Зона. 21-й вік».

Глядачі побачать унікальні кадри пожежі у Чорнобильській зоні, буквально «зсередини», очима очевидців.

Це сталося у квітні 1996 року…

Тоді згоріло відселене після аварії на ЧАЕС 1986 року село Товстий Ліс.

А свідками цього стали його колишні жителі, які раз на рік, у поминальні дні, відвідували свої покинуті назавжди домівки і цвинтар, де поховані їхні рідні.

Вогонь знищив і пам’ятку архітектури національного значення – дерев’яний храм, збудований 1760 року.

Свято-Воскресенську церкву у стилі козацького бароко закликала зберегти чиновників і політиків Ліна Костенко, поетеса й публіцистка, якій цьогоріч виповнилося 90.

Вона неодноразово брала участь у наукових експедиціях, які рятували пам’ятки культури Чорнобильської зони.

Журналісти Радіо Свобода розшукали людей, які колись мешкали у селі Товстий Ліс, поспілкувалися також із учасниками експедицій до «української Атлантиди», як називала Чорнобильське Полісся Ліна Костенко.

Їхні свідчення, голос Ліни Василівни й драматичні кадри пожеж – у документальному проєкті «Чорнобиль. Зона. 21-й вік».

Прем’єра фільму – на ютуб-каналі Радіо Свобода 25 квітня о 18:00.