ДСНС повідомляє, що всі лісові пожежі на Житомирщині та в зоні відчуження ЧАЕС локалізовані

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 2 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському, Овруцькому районах Житомирської області локалізовані.

«Підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини... Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані. Станом на 7:00 2 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними рятувального відомства, радіаційний фон у Києві й області та у зоні відчуження – у межах природних фонових значень.

Пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня, відтоді періодично з’являються осередки займання.