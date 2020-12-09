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09 грудня 2020, Київ 14:48
Новини | Події

Пожежу в колишньому кінотеатрі імені Котляревського в Полтаві загасили – ДСНС

Рятувальники кажуть, що пожежа перекинулася на дах історичної будівлі з літнього майданчика кафе поряд

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про ліквідацію пожежі в будівлі колишнього кінотеатру імені Котляревського в Полтаві.

«9 грудня о 04:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в літньому майданчику кафе на вулиці Соборності в місті Полтава. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе, також вогонь по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю колишнього кінотеатру ім. І. П. Котляревського. О 09:16 пожежу в двоповерховій будівлі торгівельно-розважального центру (колишній кінотеатр ім. Котляревського) локалізовано на площі 600 м. кв. О 13:06 пожежу ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС інформації, чи хтось постраждав через пожежу, не вказують.

Раніше сьогодні стало відомо, що горить двоповерхова будівля торговельно-розважального центру у Полтаві, де раніше розміщувався кінотеатр. Будівля була споруджена на початку 19 століття. Про причини пожежі наразі невідомо.

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