ДБР провело обшуки в управлінні ДСНС у справі про пожежі на Луганщині

Державне бюро розслідувань повідомляє, що спільно з прокурорами Луганської обласної прокуратури провело обшуки в головному управлінні ДСНС у Луганській області й інших структурних підрозділах ДСНС регіону у справі про масштабні пожежі на території Луганської області в липні та вересні-жовтні 2020 року.

Як йдеться в повідомленні, обшуки відбулися 17 листопада. Також проведені допити службових осіб згаданого головного управління ДСНС.

«Слідчими ДБР встановлено нові причини, які могли призвести до надзвичайної ситуації на території області… У ході проведених обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР встановили, що «однією з головних причин масштабних пожеж на території Луганської області у вказаний період було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області».

«Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів. Саме з їх допомогою систематично проводилися маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, кажуть у ДБР, в управлінні ДСНС не був сформований належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожеж й оперативно їх локалізувати.

«Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять за статтею про службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.

Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області у вересні-жовтні загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.

Крім того, пожежі на Луганщині гасили в липні, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. Тоді загинули три людини, дев’ятьох людей госпіталізували. Загалом за медичною допомогою до лікарень зверталися 42 людини.