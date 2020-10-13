Кабмін виділив 185 млн гривень для виплат постраждалим внаслідок пожеж на Луганщині

Кабінет міністрів України за підсумками засідання 13 жовтня вирішив виділити 185 мільйонів гривень з резервного фонду Дербюджету для надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок пожеж у Луганській області. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що 200 тис. грн отримають сім’ї загиблих. По 50 тис. грн передбачається виділити кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми, 30 тис. грн – тим, хто отримав травми середньої важкості, та 20 тис. грн – за травми легкої тяжкості», – мовиться у повідомленні.

За словами очільника уряду, тим, чиє житло було зруйноване, виділять по 300 тисяч гривень на сім’ю, для часткового ремонту виділятимуть 50 тисяч. Шмигаль додав, що окремо буде здійснювати доплати постраждалим сім’ям обласна державна адміністрація.

Глава Кабміну заявив, що на початку місяця відповідним службам було доручено у найкоротші терміни оцінити збитки від надзвичайної ситуації, щоб люди якнайшвидше отримали допомогу на відновлення або придбання житла.

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Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

8 жовтня у ДСНС повідомили, що пожежі лісових масивів, очерету та сухої рослинності, які виникли наприкінці вересня – на початку жовтня у Луганській області, повністю загасили.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.