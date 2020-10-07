Пожежі на Луганщині: поліція відкрила 14 проваджень

Поліція відкрила 14 кримінальних справ через пожежі на Луганщині. Про це повідомила прессекретар управління поліції у Луганській області Тетяна Погукай

«Поліцейськими відкриті 14 ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 270 КК України (Новоайдарський, Попаснянський, Міловський, Сєвєродонецький, Лисичанський, Старобільський, Станично-Луганський, Білокуракинський, Троїцький та Сватівський ВП ГУНП)», – мовиться у повідомленні.

За попередніми оцінками, загальна площа пожеж складає понад 22 тисячі гектарів. Загальна площа локалізації усіх осередків лісової пожежі в Луганській області складає 14 420 гектарів. Вогнеборці продовжують гасити окремі осередки пожежі на площі 150 гектарів в районі села Гаврилівка.

«Проведено 289 оглядів будинків та місцевості, визнано потерпілими та допитано 509 осіб, допитано у якості свідків – 212 осіб, загалом виявлено пошкоджень 595 будинків, 949 господарчих споруд, 59 транспортних засобів, загибель 630 голів свійських тварин та 451 голови птиці. Вилучено 597 зразків продуктів горіння, призначено 7 судово-медичних експертиз, погоджено слідчих клопотань на проведення огляду місць подій де відсутні господарі – 55», – повідомила Погукай.

Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.