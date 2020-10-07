На Луганщині залишається ліквідувати один осередок пожежі на площі 150 гектарів – ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 7 жовтня на Луганщині з десяти основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності повністю загасили дев’ять осередків, ще один – локалізували.

Згідно з повідомленням, повністю загасити необхідно осередок біля села Гаврилівка на площі 150 гектарів.

У ДСНС зауважили, що основні зусилля рятувальники зосередили на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу села Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці села Олександрівка.

Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 осіб (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.