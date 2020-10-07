Російські гібридні сили не вперше підпалюють позиції ЗСУ на Донбасі – волонтер

Російські гібридні сили не вперше використовують тактику «випалювання» позицій українських військових на Донбасі, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук.

Він зазначив, що пожежі на лінії розмежування з окупованими районами Донецької і Луганської областей виникають не перший рік.

«Тактику випалювання позицій противник застосовує не перший рік. Наші позиції горіли і в минулому році, і в позаминулому, і в 2016 році. Вони (бойовики – ред.) роблять це не тільки за допомогою коктейлів Молотова, трасуючих патронів і сигнальних ракет. Вони скидають запальні суміші з безпілотників. Тобто використовують всі можливі методи, що можуть підпалити суху траву», – сказав Римарук.

Масові пожежі спалахнули на підконтрольній Україні частині Луганської області 30 вересня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також про це заявили в адміністрації Станично-Луганського району.

2 жовтня благодійний фонд «Повернись живим» оприлюднив відео на якому видно, як невідомі у військовій формі підпалюють суху траву неподалік позицій ЗСУ в Луганській області. Відео фонду надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання в регіоні.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.

Поліція відкрила сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області загинули 11 людей, постраждали – 18 (у тому числі три рятувальники). Під час гасіння пожеж евакуювали 150 людей.