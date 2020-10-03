Із зони пожеж на Луганщині повідомили уточнене число загиблих

Із зони пожеж, які вже кілька днів тривають на вільній частині Луганської області, повідомили уточнене число загиблих. За даними обласної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, після виявлення тіл чотирьох людей, які вважалися зниклими безвісти, підтверджена загибель 11 людей.

Речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай навела в фейсбуці імена чотирьох загиблих, тіла чи фрагменти тіл яких знайшли під завалами їхніх зруйнованих вогнем будинків у селах Сиротине й Воронове. Попереднього дня, 2 жовтня, саме їх називали безвісти зниклими. Як випливає з повідомлень, інших безвісти зниклих на цей час немає.

У ДСНС також підтвердили загибель 11 людей. Крім того, повідомили в відомстві, травмовані 18 осіб, із того три працівники ДСНС. За цим повідомленням, причина смерті згаданих чотирьох людей іще офіційно встановлюється.

Станом на 2 жовтня повідомляли про загибель семи людей у місцевостях, охоплених пожежами. При цьому в трьох із них причиною смерті було названо не безпосередній вплив пожежі (отруєння чадним газом, токсична дія оксиду вуглецю чи опіки понад 90% поверхні тіла), а інші – такі, як інфаркт, інсульт чи «розрив м’язів серця».

При цьому в Офісі генерального прокурора України ще 1 жовтня стверджували про 11 загиблих і 17 потерпілих із опіками й отруєннями чадним газом, але наступними днями ці числа переглянули і зменшили – аж до нинішніх повідомлень.

За даними ДСНС, станом на 16-у годину тривало гасіння семи основних осередків пожеж у місцевості вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населені пункти. Ще один осередок вдалося ліквідувати протягом минулої доби. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем у всіх цих восьми осередках, складає понад 20 тисяч гектарів.

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб. Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків і об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Загалом, як повідомили в ДСНС, до гасіння залучено близько 2,5 тисяч осіб і понад 210 одиниць техніки, з них від ДСНС майже 700 осіб і понад 120 одиниць техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська і Харківська області), у тому числі 3 літаки Ан-32П і 2 вертольоти ДСНС. Авіація ДСНС із початку гасіння пожеж здійснила 183 скиди води (646 тонн).

Масові пожежі спалахнули на вільній частині Луганської області 30 вересня і 1 жовтня. За даними військових, які перебувають на лінії контакту, причиною пожеж стали підпали, які влаштували російські гібридні сили, обстрілюючи пересохлі місцевості трасувальними кулями, які мають і запалювальні можливості. Це офіційно підтвердили 1 жовтня вранці і в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил. Також це підтвердили і в адміністрації Станично-Луганського району.

Всупереч цьому, президент України Володимир Зеленський, який виступає за дотримання українськими військами режиму припинення вогню на Донбасі, попри його постійне порушення російськими гібридними силами, заявив, що він не пов’язував би пожежі з обстрілами, і закликав дочекатися висновків експертів.